  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam Mervenur Polat cinayetinde şüpheli Gökhan Hamurcu canlı yayında gözaltına alındı

    Mervenur Polat cinayetinde şüpheli Gökhan Hamurcu canlı yayında gözaltına alındı

    Giriş Tarihi: 08.03.2021, 12:39

    19 Ekim 2020 tarihinde ortadan kaybolan Mervenur Polat’ın, şüphelenildiği gibi son görüldüğü iş hanında öldürüldüğü ortaya çıktı. Mervenur’un evinde öldüğünü kabul eden Cüneyt Akyol kendisinin öldürmediğini söyledi. Mervenur’un cansız bedenini kurye aracılığıyla evden çıkardığını itiraf etmesinin ardından 5 kişi gözaltına alınırken 6’ncı gözaltı canlı yayında gerçekleşti. Mervenur’un öldüğü gün balkondan atlayarak evden kaçan Gökhan Hamurcu, Müge Anlı yayınına gelen ekipler tarafından gözaltına alındı.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Mervenur Polat cinayetinde şüpheli Gökhan Hamurcu canlı yayında gözaltına alındı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Öldürüp cesedini paketledi, saklamak için kurye ile eve gönderdi! Cinayeti Müge Anlı’ya itiraf etti!
    Öldürüp cesedini paketledi, saklamak için kurye ile eve gönderdi! Cinayeti Müge Anlı’ya itiraf etti!
    İzmir'de vaka sayıları neden artıyor? Kısıtlama geliyor mu?
    İzmir'de vaka sayıları neden artıyor? Kısıtlama geliyor mu?
    İzmir'de FETÖ operasyonu! 31 şüpheli yakalandı
    İzmir'de FETÖ operasyonu! 31 şüpheli yakalandı
    Böyle devam ederse her yer kırmızı olur
    Böyle devam ederse her yer kırmızı olur
    CHP’li Meclis üyelerinden zorbalık!
    CHP’li Meclis üyelerinden zorbalık!
    Cem Yılmaz'ın evinde yangın çıktı
    Cem Yılmaz'ın evinde yangın çıktı
    Öldürüp cesedini paketledi, saklamak için kurye ile eve gönderdi! Cinayeti Müge Anlı’ya itiraf etti!
    Öldürüp cesedini paketledi, saklamak için kurye ile eve gönderdi! Cinayeti Müge Anlı’ya itiraf etti!
    Cem Yılmaz'ın evinde yangın çıktı
    Cem Yılmaz'ın evinde yangın çıktı
    İzmir'de vaka sayıları neden arttı?
    İzmir'de vaka sayıları neden arttı?
    Samsun’da kan donduran görüntü!
    Samsun’da kan donduran görüntü! Çocuğunun gözü önünde eski eşini defalarca tekmeledi
    Denizli'de vahşet! Boşanma aşamasındaki eşini katletti
    Denizli'de vahşet! Boşanma aşamasındaki eşini katletti
    Cep telefonu bataryası bomba gibi patladı
    Cep telefonu bataryası bomba gibi patladı