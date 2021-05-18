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    Meteoroloji'den o illere kuvvetli yağış uyarısı!

    Giriş Tarihi: 18.05.2021, 09:19

    İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava durumuyla ilgili son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, İstanbul ve birçok il için sağanak ve gök görültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Öte yandan yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan sıcaklıkların artmaya devam etmesi bekleniyor. İşte 18 Mayıs Salı hava durumu...

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