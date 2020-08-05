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    Yeniasır TV Yaşam Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! 5 Ağustos Çarşamba hava durumu...

    Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! 5 Ağustos Çarşamba hava durumu...

    Giriş Tarihi: 05.08.2020, 10:39

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimleri ile Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trabzon’un iç kesimleri ve Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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