Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzeybatı kesimlerinin parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Marmara’nın kuzeyi, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin, akşam saatlerinden sonra Marmara, Batı Karadeniz, İzmir, Manisa, Kütahya, Eskişehir, Samsun ve Ordu çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Peki bugün İzmir, Denizli, Manisa, Muğla, Afyonkarahisar, Uşak, Aydın, Kütahya'da hava nasıl olacak? Ege Bölgesi yağışlı mı? İşte 3 Aralık Salı günü yurtta hava durumu...
Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İşte 3 Aralık hava durumu tahmini haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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