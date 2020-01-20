Midye nasıl yapılır? Midyede dikkat edilmesi gereken şeyler neler? Felce yol açabilir! İşte denizden sofraya midyenin yolculuğu...

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Türkiye'nin en sevilen sokak lezzetlerinden olan ve sofraları onlarca farklı çeşidiyle süsleyen midyenin denizden toplanıp, tüketime hazır hale getirilinceye kadar zahmetli yolculuktan geçiyor. Peki midye yapılırken hangi süreçlerden geçiyor? Midye nasıl yapılır? Midye yerken dikkat edilmesi gereken şeyler neler? Midyenin zararları neler? Uzmanlar eğer dikkat edilmez ise midye tüketimi kişinin felç olmasına bile yol açabileceğini belirtti. İşte tüm detaylarıyla denizden sofraya midyenin yolculuğu...