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Midye nasıl yapılır? Midyede dikkat edilmesi gereken şeyler neler? Felce yol açabilir! İşte denizden sofraya midyenin yolculuğu

Türkiye'nin en sevilen sokak lezzetlerinden olan ve sofraları onlarca farklı çeşidiyle süsleyen midyenin denizden toplanıp, tüketime hazır hale getirilinceye kadar zahmetli yolculuktan geçiyor. Peki midye yapılırken hangi süreçlerden geçiyor? Midye nasıl yapılır? Midye yerken dikkat edilmesi gereken şeyler neler? Midyenin zararları neler? Uzmanlar eğer dikkat edilmez ise midye tüketimi kişinin felç olmasına bile yol açabileceğini belirtti. İşte tüm detaylarıyla denizden sofraya midyenin yolculuğu...

Giriş Tarihi: 20 Ocak 2020 Pazartesi 09:53 Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2020 Pazartesi 09:53
Midye nasıl yapılır? Midyede dikkat edilmesi gereken şeyler neler? Felce yol açabilir! İşte denizden sofraya midyenin yolculuğu

Sokak lezzetlerinin vazgeçilmezleri arasında yer alan midye, dolmasından tavasına, çorbasından pilavına farklı şekillerde tüketilebiliyor. Midyenin yemek çeşidinin bolluğunun yanında denizden toplanmasındaki zorluk da dikkat çekiyor.

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Midye nasıl yapılır? Midyede dikkat edilmesi gereken şeyler neler? Felce yol açabilir! İşte denizden sofraya midyenin yolculuğu

Türkiye'de yılda yaklaşık 1 milyon ton tüketilen midyenin üretimini Avrupa Birliği de destekliyor. FAO (Gıda ve Tarım Örgütü) tarafından tüketime hazır ürünler sınıfına dahil edilen midyenin sağlıklı bir deniz ürünü olarak değerlendirilebilmesi için nerede yetiştirildiği büyük önem taşıyor.

Midye nasıl yapılır? Midyede dikkat edilmesi gereken şeyler neler? Felce yol açabilir! İşte denizden sofraya midyenin yolculuğu

İşlenmesi, hazırlanması ve pişirilmesi sırasında hava kirliliği, böcek gibi çevresel etkilere de maruz kalabilirken, midye dolmanın yüksek pH ve besin örüntüsü, mikroorganizmaların üremesi için ideal bir ortam oluşturuyor.

Midye nasıl yapılır? Midyede dikkat edilmesi gereken şeyler neler? Felce yol açabilir! İşte denizden sofraya midyenin yolculuğu

'AĞIR METAL TAŞIYAN BÖLGEDE YETİŞMİŞ MİDYENİN TÜKETİMİ FELÇE YOL AÇABİLİR'
İzmir'in Bornova ilçesi Pınarbaşı semtinde iş insanı Serkan Alak'ın sahibi olduğu midye dolma üretim tesisi mühendislerinden Ege Üniversitesi Su Ürünleri bölümü mezunu Mahmut Ergün, Karaburun ilçesinde dalgıçların denizden çıkardıkları midyeleri 14 ay sonra hasat ettiklerini anlatarak, şöyle dedi: "Denizde belirlenen koordinatlardaki yavru midyeler toplandıktan sonra, 6 ay boyunca asılarak ön izleme yapılıyor. Dalgıçların kontrolünde çoğalan midyeler, 14 ay sonra hasat ediliyor. Hasat sonrası fabrikalarda işlenen midyeler açılarak temizleniyor ve pirinç ile dolduruluyor..."

Midye nasıl yapılır? Midyede dikkat edilmesi gereken şeyler neler? Felce yol açabilir! İşte denizden sofraya midyenin yolculuğu

"...Ardından 90 derecede yarım saat boyunca pişirilen midyeler, dayanma süresi olan 24 saati aşmadan satış noktalarına götürülüyor. Midye çiftliklerinde 'B bölgesi', ağır metal taşımayan bölgeyi ifade ediyor. 'A bölgesi' ise tertemiz olan bir yer demek. Ancak bazen bu ikisi dışında, ağır metal taşıyan bölgelerde merdiven altı üretimler yapılıyor. Bunun risk oranı çok yüksek. Onaylı olmayan yerlerde şartlar uygun değildir. Burada tüketicinin güvenilir yerlerden midye satın alması gerekiyor. Ağır metal taşıyan bölgede yetişmiş midyeyi sürekli tüketen bir kişide yıllar sonra belirtiler ortaya çıkar. Yoğun bir ağır metal söz konusuysa bu tüketim, kişinin felç olmasına dahi yol açabilir."

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