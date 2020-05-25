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    Yeniasır TV Yaşam Milli boksörün öldürdüğü Zeynep Şenpınar‘ın çarpıcı görüntüleri ortaya çıktı!

    Milli boksörün öldürdüğü Zeynep Şenpınar‘ın çarpıcı görüntüleri ortaya çıktı!

    Giriş Tarihi: 25.05.2020, 01:56

    Muğla’da milli boksör erkek arkadaşı Selim Ahmet K. tarafından vahşice katledilen Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü'nden geçen yıl mezun olan Zeynep Şenpınar‘ın videosu ortaya çıktı.

    Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü'nden geçen yıl mezun olan Zeynep Şenpınar ile erkek arkadaşı Selim Ahmet K. arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma sonucu acı olay meydana gelmiş, Milli boksör olduğu öğrenilen Selim Ahmet K., kavga sırasında mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla Şenpınar'ı dövüp, göğsünden bıçaklamıştı.

    Ardından da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulunan Selim Ahmet K.'nın ihbarı üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, Şenpınar'ın yaşamını yitirdiğini belirlemişti. Kendine de bıçakla zarar veren Selim Ahmet K.'nin tedavisinin ardından gözaltına alınacağı belirtilmişti.

    Zeynep Şenpınar'ın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Şenpınar'ın güzel sesi ile şarkı söylemesi dikkat çekiyor.


    Hayrettin ŞAŞMAZ / SABAH

    Milli boksörün öldürdüğü Zeynep için üniversitesinden mesaj

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