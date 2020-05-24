  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Muğla Milli boksörün öldürdüğü Zeynep için üniversitesinden mesaj

Milli boksörün öldürdüğü Zeynep için üniversitesinden mesaj

’da erkek arkadaşı K. tarafından vahşice katledilen Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bölümü'nden geçen yıl mezun olan için üniversitesi mesaj yayınladı.

Milli boksörün öldürdüğü Zeynep için üniversitesinden mesaj

24.05.2020, 21:05 Güncelleme Tarihi: 24.05.2020,21:08

HAYRETTİN ŞAŞMAZ - SABAH

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü'nden geçen yıl mezun olan Zeynep Şenpınar ile erkek arkadaşı Selim Ahmet K. arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma sonucu acı olay meydana gelmiş, Milli boksör olduğu öğrenilen Selim Ahmet K., kavga sırasında mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla Şenpınar'ı dövüp, göğsünden bıçaklamıştı.

Ardından da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulunan Selim Ahmet K.'nın ihbarı üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, Şenpınar'ın yaşamını yitirdiğini belirlemişti. Kendine de bıçakla zarar veren Selim Ahmet K.'nin tedavisinin ardından gözaltına alınacağı belirtilmişti.

Cinayet ardından Zeynep'in mezun olduğu Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi bir mesaj yayınladı.

Üniversite mesajında şunları kaydetti: "Üniversitemiz Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 2019 mezunlarından #ZeynepŞenpınar ın ölümünü derin bir acıyla öğrenmiş bulunuyoruz. Yaşayacağı onca güzel yıla rağmen hayattan koparılan Zeynep'in ölümünün, kadın cinayetlerinin sonuncusu olmasını diliyoruz. Sevenlerinin başı sağ olsun."

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Milli boksörün öldürdüğü Zeynep için üniversitesinden mesaj haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA