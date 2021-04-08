Müge Anlı canlı yayınında uçan tekmeli kavga!

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/muge-anli-canli-yayininda-ucan-tekmeli-kavga" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Atv'de hafta içi her gün canlı yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün çok konuşalacak bir olay yaşandı. 88 yaşındaki Fadime Arslan'ın cinayete kurban gittiğini ileri süren küçük gelin Fidan Arslan, eşine Müge Anlı canlı yayınında uçan tekme attı.İşte o anlar...