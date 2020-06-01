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    Yeniasır TV Yaşam Müge Anlı, kan donduran cinayetin faili Ayşe Harman'ın tutuklanma görüntülerini paylaştı

    Müge Anlı, kan donduran cinayetin faili Ayşe Harman'ın tutuklanma görüntülerini paylaştı

    Giriş Tarihi: 01.06.2020, 16:16

    Atv'nin fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, ekranlara geri döndü. Program sezondaki yeni bölümü ile güne damgasını vurdu. Manisa'nın Ahmetli ilçesinde, geçen yıl ölen eşi Sezai Harman'ı zehirleyerek öldürdüğü iddiasıyla dün gece polis ekiplerince gözaltına alınan Ayşe Harman'ın tutuklanma görüntüleri Müge Anlı canlı yayınında paylaşıldı. İşte kan donduran cinayetin perde arkası...

    Ayşe Harman'ın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde A.K. ile sevgili olduğunu kabul eden, H.S. ile ise ilişki yaşadığını reddeden Harman'ın, "A.K.'yi tanırım. Eşimin 2018 yılında ilk zehirlenme olayından sonra eşim ile ayrıldım. Manisa'ya kızımın yanına gittim. Sonra ikna olup eşimin yanına döndüğüm zaman sosyal medyadan tanıştım. Bir süre sonra sevgili olduk. A.K. benim evli olduğumu bilmiyordu. Eşimden ayrıldım diye söylemiştim. A.K. de bekardı. Ben iki defa yanına gittim. Toplam üç defa yüz yüze buluştuk. Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum. Eşim Sezai Harman'ın ölümü ile hiçbir alakam yok. Ben eşimi öldürmedim eşim ile aramızda karı koca ilişkisi yoktu. Kendisine tedavi olmasını söyledim ama olmadı. Bu yüzden A.K. ile bu şekilde bir olay yaşadım" dediği öğrenildi.

    Müge Anlı ile Tatlı Sert programındaki mesafeli sarılma düzeneği sosyal medyayı salladı!

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