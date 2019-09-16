Muğla’nın Fethiye ilçesinde 250 metrekarelik ahşap restoran, gece saatlerinde çıkan yangında içindeki malzemeler ile birlikte yandı. 250 metrekarelik tamamı ahşap restorandaki yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi yaklaşık 3 saat sürdü. Binanın tamamının ahşap olması nedeniyle yangında para kasası, buzdolapları, 48 BAU 24 plakalı motosiklet, bulaşık makinesi, soğutucular, fırınlar, 20 masa, 80 sandalye, gömme şömine, vantilatörler ve 7 ağaç zarar gördü. İtfaiye ekipleri yangını hem su hem de köpük yardımı ile söndürürken, maddi zararın çok büyük olduğu yangının çıkışıyla ilgili soruşturmanın devam ettiği açıklandı.
Muğla Fethiye'de restoran yangını! Ahşap restoran ve içindeki malzemeler tamamen yandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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