Muğla Fethiye'de restoran yangını! Ahşap restoran ve içindeki malzemeler tamamen yandı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/mugla-fethiyede-restoran-yangini-ahsap-restoran-ve-icindeki-malzemeler-tamamen-yandi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Muğla’nın Fethiye ilçesinde 250 metrekarelik ahşap restoran, gece saatlerinde çıkan yangında içindeki malzemeler ile birlikte yandı. 250 metrekarelik tamamı ahşap restorandaki yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi yaklaşık 3 saat sürdü. Binanın tamamının ahşap olması nedeniyle yangında para kasası, buzdolapları, 48 BAU 24 plakalı motosiklet, bulaşık makinesi, soğutucular, fırınlar, 20 masa, 80 sandalye, gömme şömine, vantilatörler ve 7 ağaç zarar gördü. İtfaiye ekipleri yangını hem su hem de köpük yardımı ile söndürürken, maddi zararın çok büyük olduğu yangının çıkışıyla ilgili soruşturmanın devam ettiği açıklandı.