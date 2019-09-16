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Muğla Fethiye'de restoran yangını! Ahşap restoran ve içindeki malzemeler tamamen yandı

Giriş Tarihi: 16.09.2019, 12:12

Muğla’nın Fethiye ilçesinde 250 metrekarelik ahşap restoran, gece saatlerinde çıkan yangında içindeki malzemeler ile birlikte yandı. 250 metrekarelik tamamı ahşap restorandaki yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi yaklaşık 3 saat sürdü. Binanın tamamının ahşap olması nedeniyle yangında para kasası, buzdolapları, 48 BAU 24 plakalı motosiklet, bulaşık makinesi, soğutucular, fırınlar, 20 masa, 80 sandalye, gömme şömine, vantilatörler ve 7 ağaç zarar gördü. İtfaiye ekipleri yangını hem su hem de köpük yardımı ile söndürürken, maddi zararın çok büyük olduğu yangının çıkışıyla ilgili soruşturmanın devam ettiği açıklandı.

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