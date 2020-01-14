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Muğla'da ocak ayında şaşırtan görüntü! Vatandaşlar akın etti

Giriş Tarihi: 14.01.2020, 10:05

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, kış ayında güneşli havayı fırsat bilenler sahil ve parklara akın etti. Kimileri yürüyüş ve spor yaparken, kimileri de deniz manzarasını seyretti. İşte görüntüler...

Muğla'da ocak ayında şaşırtan görüntü! Vatandaşlar akın etti Muğla'da ocak ayında şaşırtan görüntü! Vatandaşlar akın etti

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