Muğla'da ocak ayında şaşırtan görüntü! Vatandaşlar akın etti

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde, kış ayında güneşli havayı fırsat bilenler sahil ve parklara akın etti. Kimileri yürüyüş ve spor yaparken, kimileri de deniz manzarasını seyretti. İşte görüntüler...