Muğla'nın Marmaris ilçesinde, kış ayında güneşli havayı fırsat bilenler sahil ve parklara akın etti. Kimileri yürüyüş ve spor yaparken, kimileri de deniz manzarasını seyretti. İşte görüntüler… Muğla'da ocak ayında şaşırtan görüntü! Vatandaşlar akın etti
Muğla'da ocak ayında şaşırtan görüntü! Vatandaşlar akın etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.