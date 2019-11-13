Muğla'da trafikte görenleri şok eden görüntü! 'Bu kadarına pes' dedirtti! İşte o anlar böyle kaydedildi

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Muğla-Fethiye karayolunda ilginç görüntü! Trafikte insanların canını hiçe sayan sürücü kayığını otomobilinin üzerinde taşıdı. Muğla - Fethiye kara yolunda, 48 DA 320 plakalı aracın sürücüsü kendi canını ve trafikteki diğer vatandaşların hayatını hiçe sayarak tehlikeli bir şekilde kayığını taşırken cep telefonun kameralarına takıldı. Kara yolunun iki şeridini kapatan araç, yanından geçen diğer araçtaki sürücüler için ciddi tehlike oluştururken, kayığını aracının üzerine halatla bağlayarak taşıyan sürücü ise halinden memnun olduğu görüldü. İşte o anlar...