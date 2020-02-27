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Muğla'da yaban domuzları aç kalınca şehir merkezine indi

Giriş Tarihi: 27.02.2020, 11:03

Muğla'nın Marmaris ilçesinde aç kalan 6 yetişkin yaban domuzu, şehir merkezinde yiyecek aradı. Marmaris'te yetişkin 6 yaban domuzu, dün saat 22.00 sıralarında, ormanlık alandan yiyecek aramak için otellerin bulunduğu Uzunyalı mevkisine indi. Çevrede dolanan sürüyü gören bir vatandaş, evinden çıkıp yanına çağırarak darı atarak besledi. Evcil hayvan gibi vatandaşın çağrılarına cevap verip gelen yaban domuzları, zarar vermeden çevrede dolaştı. O anları cep telefonuyla kaydedip, sonrasında sosyal medya hesabından paylaşan bir vatandaş, "Artık evcil hayvanlar gibi mahalle ve sokak aralarında dolaşıyorlar. Şehir merkezine inmemeleri için yetkililerin bir önlem alması lazım" yorumu yaptı. Bölgede tur atan yaban domuzları koşup geldikleri ana caddeden ormanlık alana girerek gözlerden kayboldu.

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