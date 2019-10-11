Muğla'da yaşamları 'Taş Devri'nden farksız

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Muğla'nın Menteşe ilçesinin kırsal Bağyaka Mahallesi'nin 43 hanelik kırsal Şenkale mevkisinde yaşayanlar, yaşamlarını elektrik ve su olmadan sürdürüyor. Bidonlara doldurdukları suları katırların sırtlarında evlerine götüren yöre sakinleri, geceleri gaz lambası ve yaktıkları çıralarla evlerini aydınlatıyor. Elektrik olmadığı için çamaşır ve bulaşık makinesi kullanamayan ev kadınları ise giyeceklerini ve bulaşıklarını leğende yıkarken, yöre halkı cep telefonlarını şarj edebilmek için 7 kilometre yol gidiyor.