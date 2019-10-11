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Muğla'da yaşamları 'Taş Devri'nden farksız! Elektrik ve su olmadan yaşıyorlar

Muğla'nın Menteşe ilçesinin kırsal Bağyaka Mahallesi'nin 43 hanelik kırsal Şenkale mevkisinde yaşayanlar, yaşamlarını elektrik ve su olmadan sürdürüyor. Bidonlara doldurdukları suları katırların sırtlarında evlerine götüren yöre sakinleri, geceleri gaz lambası ve yaktıkları çıralarla evlerini aydınlatıyor. Elektrik olmadığı için çamaşır ve bulaşık makinesi kullanamayan ev kadınları ise giyeceklerini ve bulaşıklarını leğende yıkarken, yöre halkı cep telefonlarını şarj edebilmek için 7 kilometre yol gidiyor.

Giriş Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 10:02 Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 10:02
Muğla'da yaşamları 'Taş Devri'nden farksız! Elektrik ve su olmadan yaşıyorlar

Muğla'nın Bodrum, Datça, Marmaris ve Fethiye gibi turistik ilçelerinin aksine Menteşe'nin kırsal Bağyaka Mahallesi'ne 7 kilometre mesafedeki Şenkale sakinleri, bir asırdır elektriksiz ve susuz yaşıyor.

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Muğla'da yaşamları 'Taş Devri'nden farksız! Elektrik ve su olmadan yaşıyorlar

Yöre sakinleri, elektrik olmadığı için buzdolabı kullanamıyor, yiyeceklerini ise aynı gün tüketmek zorunda kalıyor. Şenkale'de su ihtiyacı, yerleşim yerlerine yaklaşık 500 metre ile 1 kilometre mesafedeki kaynak sularından karşılanıyor.

Muğla'da yaşamları 'Taş Devri'nden farksız! Elektrik ve su olmadan yaşıyorlar

Katırlarla patika yolları aşarak bidonlarına su dolduran vatandaşların yaşadığı zorluklar, trekking sporcularını aratmıyor. Kadınlar ise çamaşır ve bulaşıklarını leğenlerde yıkıyor.

Muğla'da yaşamları 'Taş Devri'nden farksız! Elektrik ve su olmadan yaşıyorlar

Mahalle sakinlerinden evli, 3 çocuk babası Yaşar Yıldırım (54), "Turizm kenti diye övünüyoruz ancak yaşadıklarımız ortada. Başka şehirlerde oturanlara bunları anlatsak kimse inanmaz. Katırla su getirdiğimiz yolun hali içler acısı. Yağmur yağdığı zaman daha kötü oluyor. Elektrik ve su sıkıntımızın bir an önce çözülmesini istiyoruz. Gece odun ateşiyle ya da şarjlı ışıklar ile aydınlatmamızı sağlıyoruz. Yaşantımızı Taş Devri'ne benzetiyorum" dedi.

Muğla'da yaşamları 'Taş Devri'nden farksız! Elektrik ve su olmadan yaşıyorlar

Taşıma suyla kıyafetlerini leğende yıkayan Adile Yıldırım ise, "Cep telefonlarımızın şarjı bittiği zaman eşim 7 kilometre uzaklıktaki Bağyaka Mahallesi'ne giderek doldurup geliyor. Temizlik ve hijyen taşıma suyla ne kadar olabilir ki? Elektrik ve su istiyorum" diye konuştu.

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