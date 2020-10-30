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    Yeniasır TV Yaşam Nargile közünden çıkan yangın çatıyı kullanılamaz hale getirdi

    Nargile közünden çıkan yangın çatıyı kullanılamaz hale getirdi

    Giriş Tarihi: 30.10.2020, 09:32

    İzmir’in Buca ilçesinde, iddiaya göre 3 katılı binanın çatı katında içilen nargileden sıçrayan köz yangına sebep oldu. Kısa sürede söndürülen yangın sonrası çatı kullanılamaz hale geldi.

    Yangın, gece saatlerinde Seyhan Mahallesi 655 Sokak'ta bulunan 3 katlı binada çıktı. İddiaya göre, Suriye uyruklu kişilerin çatı katında içtikleri nargileden sıçrayan köz yangına neden oldu.

    Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince yangın, çevredeki iş yerlerine sıçramadan kısa sürede söndürülürken, çatı katı kullanılamaz hale geldi.



    Ekipler tarafından yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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