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Ömrünü adadığı mesleğe çırak bulunamamasından yakındı

Giriş Tarihi: 21.11.2019, 10:59

Muğla'da yaşayan sepet örme ustası Hasan Tarsun (53), çocuk yaşta annesinden öğrendiği mesleğe bir ömür verdi. Aydın'dan Antalya'ya kadar uzanan sahil kesimindeki turizmcilerin ihtiyaçlarını karşılayan Tarsun, gençlerin bu el sanatını öğrenmemesinden dolayı üzüntü duyduğunu söyledi.

Fethiye'de, zamana yenik düşen mesleklerden sepetçilik, ambalajlama tekniğinin gelişmesiyle eskisi kadar talep görmese de kalan son sepet ustaları mesleği yaşatmaya çalışıyor. Aslen Çanakkaleli olan, 2 yıl önce Fethiye'ye yerleşen evli ve 3 çocuk babası Hasan Tarsun, mesleğin son ustalarından biri olarak, 7 yaşında annesinden öğrendiği sepetçiliğe hayatını adadı. Usta sayısı her geçen yıl azalan ve çırak bulmakta zorlanılan mesleklerden biri olan sepet örme işini 46 yıldır sürdüren Tarsun, açtığı atölyesinde ekmek sepeti, yumurta sepeti, balkon sepeti, patates ve soğan sepeti yaparak geçimini sağlıyor. Turizmcilerin isteği doğrultusunda hasırdan plaj şemsiyesi, pergule ev dekorasyon ürünleri de yapan Tarsun, yaptığı işlerle dikkat çekiyor. Mesleği hakkında konuşan Tarsun, "Çok sabır isteyen bir iş. O yüzden gençlerimiz çok fazla önem vermiyor. Bu durum bizleri üzüyor. Turizm için hasırdan plaj şemsiyesi, pergule ev dekorasyonları da yapıyoruz. Bu sayede geçimimizi sağlıyoruz. Son yıllarda geleneksel sepetçilik sanatına turizmde ilgi görmeye başladığını gözlemliyorum. Aydın'dan Antalya'ya kadar uzanan sahil kesiminden müşterilerimiz Fethiye'ye gelerek sepet alıyor" dedi.

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