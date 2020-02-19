Önlük giydirilen yavru köpek 'Fındık' okulun maskotu oldu

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/onluk-giydirilen-yavru-kopek-findik-okulun-maskotu-oldu" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Tokat'ın Turhal ilçesinde öğrenciler tarafından sahiplenilerek önlük giydirilen köpek, okulun maskotu oldu.

Turhal ilçesinde Kayacık Mahallesinde mezarlıkta sokak köpeklerinin saldırısından öğretmenler tarafından kurtarılan yavru köpek sahiplenildi. Kayacık Şehit Haluk Yılmaz İlkokulu Müdürü Ahmet Aktürk ve okul öğretmenlerinden Mustafa Önlen tarafından okul bahçesine kulübe yapıldı. Yavru köpek kısa sürede öğrencilerin ilgi odağı oldu. "Fındık" adı verilen yavru köpek teneffüslerde çocukların peşinden ayrılmazken, öğrencilerle birlikte sınıfa da girmeye başladı. Dersler çocukların yanlarından ayırmadığı köpeğe Okul Aile Birliği Başkanı Bedriye Göçer tarafından forma dikildi. Forma giydirilen yavru köpek sevimliliği ile dikkatleri çekti.

İHA