Otoyollarda hız limiti arttı

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İçişleri Bakanlığı, bugünden itibaren başlayan yeni uygulama ile hız sınırının Edirne'den Şanlıurfa'ya kadar uzanan otoyolda (Ankara-Niğde arası hariç) 130 kilometre/saate, Kuzey Marmara, İstanbul-İzmir, Ankara-Niğde otoyollarında ise 140 kilometre/saate çıkarıldığını bildirdi. Hız sınırlarının yeniden belirlendiği uygulama kapsamında, otoyolların yol standartlarının dikkate alındığı, otoyollarda trafik işaretlemelerine yönelik çalışmaların da tamamlandığı aktarıldı.Detayları A Haber'den Sefer Ayçe aktardı.