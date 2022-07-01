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    Yeniasır TV Yaşam Otoyollarda hız limiti arttı

    Otoyollarda hız limiti arttı

    Giriş Tarihi: 01.07.2022, 09:50

    İçişleri Bakanlığı, bugünden itibaren başlayan yeni uygulama ile hız sınırının Edirne'den Şanlıurfa'ya kadar uzanan otoyolda (Ankara-Niğde arası hariç) 130 kilometre/saate, Kuzey Marmara, İstanbul-İzmir, Ankara-Niğde otoyollarında ise 140 kilometre/saate çıkarıldığını bildirdi. Hız sınırlarının yeniden belirlendiği uygulama kapsamında, otoyolların yol standartlarının dikkate alındığı, otoyollarda trafik işaretlemelerine yönelik çalışmaların da tamamlandığı aktarıldı.Detayları A Haber'den Sefer Ayçe aktardı.

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