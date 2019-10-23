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Oxford Sözlüğü gevrek-simit tartışmasını alevlendirdi! Peki Gevrek mi Simit mi? İzmirli vatandaşlar ne diyor?

Giriş Tarihi: 23.10.2019, 17:18

Oxford İngilizce Sözlüğü'ne "simit" kelimesinin eklenmesi ve ünlü gurme Vedat Milor'un "İngilizler bile Turkish bagel ifadesini bırakıp doğrudan simit derken İzmirliler hala gevrek diyor" şeklindeki tweeti gevrek-simit tartışmasını alevlendirdi. İzmirliler, İzmir gevreğinin simitten farklı olduğunu ve yiyeceğe "gevrek" demeye devam edeceklerini söyledi.

'Gevrek' mi 'Simit' mi? Oxford Sözlüğü gevrek-simit tartışmasını alevlendirdi! Peki İzmirliler ne diyor?

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