Oxford Sözlüğü gevrek-simit tartışmasını alevlendirdi! Peki Gevrek mi Simit mi? İzmirli vatandaşlar ne diyor?

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/oxford-sozlugu-gevrek-simit-tartismasini-alevlendirdi-peki-gevrek-mi-simit-mi-izmirli-vatandaslar-ne-diyor" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Oxford İngilizce Sözlüğü'ne "simit" kelimesinin eklenmesi ve ünlü gurme Vedat Milor'un "İngilizler bile Turkish bagel ifadesini bırakıp doğrudan simit derken İzmirliler hala gevrek diyor" şeklindeki tweeti gevrek-simit tartışmasını alevlendirdi. İzmirliler, İzmir gevreğinin simitten farklı olduğunu ve yiyeceğe "gevrek" demeye devam edeceklerini söyledi.