Oxford İngilizce Sözlüğü'ne "simit" kelimesinin eklenmesi ve ünlü gurme Vedat Milor'un "İngilizler bile Turkish bagel ifadesini bırakıp doğrudan simit derken İzmirliler hala gevrek diyor" şeklindeki tweeti gevrek-simit tartışmasını alevlendirdi. İzmirliler, İzmir gevreğinin simitten farklı olduğunu ve yiyeceğe "gevrek" demeye devam edeceklerini söyledi.
Oxford Sözlüğü gevrek-simit tartışmasını alevlendirdi! Peki Gevrek mi Simit mi? İzmirli vatandaşlar ne diyor? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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