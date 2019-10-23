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Haberler > Yaşam > 'Gevrek' mi 'Simit' mi? Oxford Sözlüğü gevrek-simit tartışmasını alevlendirdi! Peki İzmirliler ne diyor?

'' mi '' mi? Oxford Sözlüğü -simit tartışmasını alevlendirdi! Peki İzmirliler ne diyor?

'Gevrek' mi 'Simit' mi? Oxford Sözlüğü gevrek-simit tartışmasını alevlendirdi! Peki İzmirliler ne diyor?

23.10.2019, 16:36 Güncelleme Tarihi: 23.10.2019,17:20

'ne "" kelimesinin eklenmesi ve ünlü gurme 'un "İngilizler bile Turkish bagel ifadesini bırakıp doğrudan simit derken İzmirliler hala diyor" şeklindeki tweeti -simit tartışmasını alevlendirdi. Peki 'Gevrek' mi 'Simit' mi? vatandaşlar bu konu hakkında ne düşünüyor? İşte detaylar...

'ne "" kelimesi eklendi, yiyeceğin tanımlamasında "Pekmez ve susamla kaplı, menşeli bir ekmek türü" ifadesi kullanıldı. Bunun üzerine ünlü gurme , "Vatana millete hayırlı olsun! Oxford English Dictionary 'simit' kelimesini Türkiye menşeli pekmeze bulanmış, susamla kaplı bir tür ekmek olarak tanımlamış ve sözlüğe eklemiş. Evet, lobisi kaybetti. O kesin", "Yani İngilizler bile Turkish bagel ifadesini bırakıp doğrudan simit derken İzmirliler hala diyor" tweetlerini attı.

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