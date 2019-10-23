'Gevrek' mi 'Simit' mi? Oxford Sözlüğü gevrek-simit tartışmasını alevlendirdi! Peki İzmirliler ne diyor?

Oxford İngilizce Sözlüğü'ne "simit" kelimesinin eklenmesi ve ünlü gurme Vedat Milor'un "İngilizler bile Turkish bagel ifadesini bırakıp doğrudan simit derken İzmirliler hala gevrek diyor" şeklindeki tweeti gevrek-simit tartışmasını alevlendirdi. Peki 'Gevrek' mi 'Simit' mi? İzmirli vatandaşlar bu konu hakkında ne düşünüyor? İşte detaylar...

Oxford İngilizce Sözlüğü'ne "simit" kelimesi eklendi, yiyeceğin tanımlamasında "Pekmez ve susamla kaplı, Türkiye menşeli bir ekmek türü" ifadesi kullanıldı. Bunun üzerine ünlü gurme Vedat Milor, "Vatana millete hayırlı olsun! Oxford English Dictionary 'simit' kelimesini Türkiye menşeli pekmeze bulanmış, susamla kaplı bir tür ekmek olarak tanımlamış ve sözlüğe eklemiş. Evet, İzmir lobisi kaybetti. O kesin", "Yani İngilizler bile Turkish bagel ifadesini bırakıp doğrudan simit derken İzmirliler hala gevrek diyor" tweetlerini attı.