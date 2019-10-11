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Pamukkale altın yılını yaşadı

Giriş Tarihi: 11.10.2019, 10:19

Türkiye'nin önemli turizm destinasyonlarından Pamukkale, bu yılın ilk 9 ayında 2 milyon 228 bin turisti konuk etti. Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, Pamukkale için bu senenin 'altın yıl' olduğunu belirterek, "2023 yılında 5 milyon turist hedefimize ulaşmak adına çalışmalarımız sürecek" dedi.

Pamukkale altın yılını yaşadı! 2023 yılında hedef 5 milyon

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