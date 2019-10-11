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altın yılını yaşadı! 2023 yılında hedef 5 milyon

Pamukkale altın yılını yaşadı! 2023 yılında hedef 5 milyon

11.10.2019, 09:36

'nin önemli destinasyonlarından , bu yılın ilk 9 ayında 2 milyon 228 bin turisti konuk etti. Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı , için bu senenin 'altın yıl' olduğunu belirterek, "2023 yılında 5 milyon hedefimize ulaşmak adına çalışmalarımız sürecek" dedi.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan 'deki ören yeri, doğal güzelliğiyle dünyanın dört bir yanından ziyaretçi alıyor.

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