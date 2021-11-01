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    Pınar Gültekin davasında 7. duruşma! Adli Tıp Raporu mahkemeye gelecek

    Giriş Tarihi: 01.11.2021, 09:34

    Muğla'da üniversite öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin'in vahşice öldürülmesiyle ilgili sanıklar Cemal Metin Avcı ve ile diğer sanıkların yargılanmasına devam ediliyor. Adli Tıp Kurumu'ndan gelen rapor ve android şifresi ile ilgili ABD'ye yazılan müzekkereye ilişkin gelen cevabın incelenmesine karar verilerek duruşma 1 Kasım'a ertelenmişti. Duruşmaya sanık Cemal Metin Avcı tutuklu bulunduğu cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılacak. Detayları A Haber'den Vural Efecik aktardı.

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