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    Sosyal medyada video paylaşmak isterken canında oldu

    Giriş Tarihi: 08.07.2020, 14:54

    Afyonkarahisar’da sosyal medyada paylaşmak üzere video çekmek için girdiği çukurdaki su birikintisinden çıkamayan 17 yaşındaki gencin cansız bedeni dalgıçlar tarafından çıkarıldı. Gencin sudan çıkarılması esnasında sinir krizleri geçiren aile üyeleri ise taş ocağını işleten şirketin çukurdan dolayı herhangi bir uyarı levha koymayıp önlem almadıklarını öne sürdü.

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