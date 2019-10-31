Suriye'deki savaşta bacağını kaybeden Nur, İzmir'de hayata tutundu

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/suriyedeki-savasta-bacagini-kaybeden-nur-izmirde-hayata-tutundu" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Suriye'deki iç savaşta annesi, babası ve bir bacağını kaybeden Nur İbrahim (11), ailesinin geri kalan üyeleriyle geldiği İzmir'de hayata tutundu. Bacağına takılan protez sayesinde tekrar yürümeye başlayan Nur, patenle kayarak gösterdiği azimle örnek oluyor.