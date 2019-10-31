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Haberler > Yaşam > Suriye'deki savaşta bacağını kaybeden Nur, İzmir'de hayata tutundu! Şimdi patenle kayıyor

'deki savaşta bacağını kaybeden , 'de hayata tutundu! Şimdi patenle kayıyor

Suriye'deki savaşta bacağını kaybeden Nur, İzmir'de hayata tutundu! Şimdi patenle kayıyor

31.10.2019, 10:58

'deki annesi, babası ve bir bacağını kaybeden İbrahim (11), ailesinin geri kalan üyeleriyle geldiği 'de hayata tutundu. Bacağına takılan protez sayesinde tekrar yürümeye başlayan , patenle kayarak gösterdiği azimle örnek oluyor.

'de yaşayan İbrahim, evlerine düşen bir bomba ile annesi İman Hamada ve babası Mahmud İbrahim'i kaybetti. Bombanın bacağına isabet ettiği , enfeksiyon sonucunda sol bacağının dizden aşağısını da kaybetti.

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