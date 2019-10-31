Suriye'deki savaşta bacağını kaybeden Nur, İzmir'de hayata tutundu! Şimdi patenle kayıyor

Suriye'deki iç savaşta annesi, babası ve bir bacağını kaybeden Nur İbrahim (11), ailesinin geri kalan üyeleriyle geldiği İzmir'de hayata tutundu. Bacağına takılan protez sayesinde tekrar yürümeye başlayan Nur, patenle kayarak gösterdiği azimle örnek oluyor.

Suriye'de yaşayan Nur İbrahim, iç savaşta evlerine düşen bir bomba ile annesi İman Hamada ve babası Mahmud İbrahim'i kaybetti. Bombanın bacağına isabet ettiği Nur, enfeksiyon sonucunda sol bacağının dizden aşağısını da kaybetti.