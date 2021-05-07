TIR ile tehlikeli yolculuk! Yoldakilerin canını hiçe saydı

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Afyonkarahisar'da, taşınan yük nedeniyle dorsesi yan yatan TIR ile tehlikeli yolculuk, cep telefonu kamerasına yansıdı. TIR şoförünün tehlikeye aldırış etmeden seyir halinde olması, dikkat çekti.

Afyonkarahisar'dan İzmir yönüne seyir halindeki TIR'ın dorsesinin, taşınan yük nedeniyle yan yattığı görüldü. TIR şoförünün tehlikeye aldırış etmeden seyir halinde olması, dikkat çekti.

Yoldaki diğer sürücüler de TIR ile tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla kaydetti.