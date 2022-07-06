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    Tırın lastiği patladı ortalık savaş alanına döndü! Yolu 6 saat trafiğe kapatan kaza

    Giriş Tarihi: 06.07.2022, 10:28

    Denizli'de meydana gelen olayda, Antalya'ya hareket eden damacana yüklü tırın lastiği patladı. Kontrolden çıkan tır, orta refüje devrilince taşıdığı damacanalar ortalığa saçıldı. Kaza sonucu Denizli-İzmir karayolu 6 saat boyunca çift yönlü olarak kapalı kalırken, kaza anı kameraya yansındı.

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    Denizli'de dolu su damacanası yüklü tır, ön lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak orta refüje devrildi. Güvenlik kameralarına yansıyan o anlarda yolu kapatan damacanalar nedeniyle, Denizli-İzmir karayolu 6 saat boyunca çift yönlü trafiğe kapatıldı.

    Kaza; Merkezefendi ilçesine bağlı Akçeşme Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; gece saat 04.00 sıralarında Aydın'dan Antalya'ya dolu damacana götüren Harun Ç. (37) hakimiyetindeki 07 AC 172 plakalı Iveco marka tır, Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Menderes Bulvarında seyir halindeyken ön lastiklerinden birisinin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Zikzaklar çizerek ilerleyen tır, orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak devrildi. Kaza sonrası dorsede yüklü olan dolu damacanalar yola savruldu. Sürücünün kendi imkanlarıyla çıktığı aracı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

    6 SAAT BOYUNCA YOL ÇİFT YÖNLÜ KAPATILDI
    Damacanaların yolu kapatmasının ardından güvenlik güçleri kavşaklardan trafiği durdurarak Denizli-İzmir Karayolunu çift taraflı kapattı. Gece saatlerinde başlayan müdahale sonrası tır yaklaşık 6 saatlik çalışmanın ardından yoldan kaldırıldı. Antalya'dan gelen aile yakınları Harun Ç.'yi sarılarak teselli ederken, damacanaları ise teker teker aile tarafından yol kenarına aldı. Çalışmaların ardından yol tekrardan trafiğe açıldı.

    KAZA ANI KAMERADA
    Damacanaların yolu kapattığı kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde tırın süratle çarptıktan sonra elektriklerin kesilmesi ve devrilen tırdan damacanaların yere düşmesi yer alıyor.

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