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    Tunç Soyer sözlerini tutmadı! Ne vadetti ne yaptı?

    Giriş Tarihi: 31.08.2020, 18:33

    CHP'nin 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Tunç Soyer seçimleri kazanmasının ardından 1,5 yıl geçmesine rağmen verdiği sözleri tutmadı. A Haber muhabiri Sefer Ayçe'nin canlı yayın konuğu olan Yeni Asır Gazetesi Haber Müdürü Erhan Gülenç yerine getirilmeyen sözleri tek tek anlattı.

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