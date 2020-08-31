CHP'nin 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Tunç Soyer seçimleri kazanmasının ardından 1,5 yıl geçmesine rağmen verdiği sözleri tutmadı. A Haber muhabiri Sefer Ayçe'nin canlı yayın konuğu olan Yeni Asır Gazetesi Haber Müdürü Erhan Gülenç yerine getirilmeyen sözleri tek tek anlattı.
Tunç Soyer sözlerini tutmadı! Ne vadetti ne yaptı? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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