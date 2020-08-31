Tunç Soyer sözlerini tutmadı! Ne vadetti ne yaptı?

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CHP'nin 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Tunç Soyer seçimleri kazanmasının ardından 1,5 yıl geçmesine rağmen verdiği sözleri tutmadı. A Haber muhabiri Sefer Ayçe'nin canlı yayın konuğu olan Yeni Asır Gazetesi Haber Müdürü Erhan Gülenç yerine getirilmeyen sözleri tek tek anlattı.