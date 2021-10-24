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    Yeniasır TV Yaşam Türk Yıldızları Fethiye'de nefesleri kesti

    Türk Yıldızları Fethiye'de nefesleri kesti

    Giriş Tarihi: 24.10.2021, 17:40

    Muğla’nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 21. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları kapsamında, Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi "Türk Yıldızları"nın Çalış plajı semalarında gerçekleştirdiği gösteri nefesleri kesti. Yaklaşık 20 bin kişinin izlediği 30 dakikalık gösteriler sırasında büyük heyecan yaşandı.

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