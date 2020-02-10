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Türkiye Genelinde Hava Durumu

Giriş Tarihi: 10.02.2020, 12:37

Bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporunu yayınladı. Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Ankara, Çankırı, Bolu, Karabük, Çorum, Amasya ve Artvin çevrelerinin kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’da çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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