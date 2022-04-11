Türkiye'nin hac kontenjanı belli mi? Yeni kura çekilecek mi? Eski kuralar geçerli olacak mı?

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/turkiyenin-hac-kontenjani-belli-mi-yeni-kura-cekilecek-mi-eski-kuralar-gecerli-olacak-mi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Suudi Arabistan’ın bu yıl 1 milyon hacı adayının kabul edileceğini duyurmuştu. Bunun üzerine hacı adayları Türkiye'nin kontanjanının ne kadar olacağını ve yeni kura çekilip çekilmeyeceğini merak ediyor. Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, A Haber'e yaptığı açıklamada bu sene hac kurası için yeni çekim olmayacağını ve 2020 yılı çekimlerinin esas alınacağını belirtti. İşte detaylar...