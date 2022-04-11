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    Yeniasır TV Yaşam Türkiye'nin hac kontenjanı belli mi? Yeni kura çekilecek mi? Eski kuralar geçerli olacak mı?

    Türkiye'nin hac kontenjanı belli mi? Yeni kura çekilecek mi? Eski kuralar geçerli olacak mı?

    Giriş Tarihi: 11.04.2022, 12:34

    Suudi Arabistan’ın bu yıl 1 milyon hacı adayının kabul edileceğini duyurmuştu. Bunun üzerine hacı adayları Türkiye'nin kontanjanının ne kadar olacağını ve yeni kura çekilip çekilmeyeceğini merak ediyor. Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, A Haber'e yaptığı açıklamada bu sene hac kurası için yeni çekim olmayacağını ve 2020 yılı çekimlerinin esas alınacağını belirtti. İşte detaylar...

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    Suudi Arabistan Hac Bakanlığı'nın açıklamasına göre, hac ibadeti için ülke içinden ve dışından kabul edileceklerin sayısı 1 milyona çıkarıldı. Hac ibadetini 65 yaş altı ve tam aşılı kişiler yapabilecek.

    Suudi Arabistan'a seyahat eden her yolcunun son 72 saat içinde alınmış negatif PCR test sonucunu ibraz etmesi gerekecek. Bakanlık ayrıca hacı adaylarının kutsal topraklarındaki ziyaretleri boyunca COVID-19 salgınıyla ilgili tedbirlere riayet etmeleri uyarısında bulundu.

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