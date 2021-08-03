Türkiye'nin farklı yerlerinde çıkan yangınlar yüreğimizi dağlarken bir kötü haber de Uşak'tan geldi. Uşak'a bağlı Sorkun köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Uşak'a bağlı Sorkun köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Çokkozlar mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Uşak Orman İşletme Müdürlüğü ile jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Söndürme çalışmalarına köylüler de destek veriyor.
Uşak'ta orman yangını alarmı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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