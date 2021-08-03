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    Uşak'ta orman yangını alarmı

    Giriş Tarihi: 03.08.2021, 12:52

    Türkiye'nin farklı yerlerinde çıkan yangınlar yüreğimizi dağlarken bir kötü haber de Uşak'tan geldi. Uşak'a bağlı Sorkun köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

    Uşak'a bağlı Sorkun köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

    Çokkozlar mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

    İhbar üzerine bölgeye Uşak Orman İşletme Müdürlüğü ile jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Söndürme çalışmalarına köylüler de destek veriyor.

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