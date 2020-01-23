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Uşak'ta yolcu otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var! İşte olay yerinden görüntüler

Giriş Tarihi: 23.01.2020, 09:27

Uşak'ın Banaz ilçesinde park halindeki TIR'a arkadan arkadan çarpan yolcu otobüsündeki 16 kişi yaralandı. Kazada yolcu otobüsünde bulunan 16 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Banaz ve Uşak'taki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Bu arada, 3 yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. İşte olay yerinden görüntüler...

Uşak'ın Banaz ilçesinde park halindeki TIR'a arkadan arkadan çarpan yolcu otobüsündeki 16 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Ankara'dan İzmir'e giden Halil Yakut'un (53) kullandığı 09 F 7726 plakalı yolcu otobüsü, Banaz ilçe merkezinde yol kenarında park halindeki 35 AKL 382 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

Kazada yolcu otobüsünde bulunan 16 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Banaz ve Uşak'taki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Bu arada, 3 yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Yapılan incelemenin ardından kazaya karışan araçlar olay yerinden kaldırıldı.

AA

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