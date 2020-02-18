Kış mevsimi ile birlikte hastalıklar da kendini iyiden iyiye gösteriyor. Soğuk havalarda yaşanabilecek hastalıklardan korunmak için neler yapmak gerekir? Hangi besin hangi hastalığa iyi gelir? Virüslerden korunmak için neler yapmak gerekir? Uzmanından Ahabere özel açıklamalar...
Virüslerden koruyan doğal besinler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.