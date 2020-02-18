Virüslerden koruyan doğal besinler

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Kış mevsimi ile birlikte hastalıklar da kendini iyiden iyiye gösteriyor. Soğuk havalarda yaşanabilecek hastalıklardan korunmak için neler yapmak gerekir? Hangi besin hangi hastalığa iyi gelir? Virüslerden korunmak için neler yapmak gerekir? Uzmanından Ahabere özel açıklamalar...