İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne trafik kazası sonucu gelen ve ‘sıra beklemek istemeyen' kişi, hastanede çalışan iki doktor ve polise saldırmıştı. 'Benim paramla maaş alıyorsun' sözleriyle doktora tepki gösteren kişi hakaret gerekçesiyle ceza aldı. Yargıtay tarafından alınan bu karar emsal niteliği taşıyor. Detayları A Haber Muhabiri Gamze Elçi aktardı.
Yargıtay'dan doktora hakarete emsal karar! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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