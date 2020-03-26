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    Yeniasır TV Yaşam Yaşlı adama Manisa'da polisten tepki çeken müdahale

    Yaşlı adama Manisa'da polisten tepki çeken müdahale

    Giriş Tarihi: 26.03.2020, 14:12

    Manisa'da polis ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağına uymayan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlar için nöbet tutmaya başladı. Bir polisin 65 yaş üstü olan kişiye sergilediği davranış, sosyal medyada sert tepkilerle karşılandı.

    Ölümcül korona salgınının Türkiye'ye de sıçraması sonucu 59 kişi ölürken, 2 bin 433 kişi de hastalığa yakalandı.

    Vakalardan en çok etkilenenlerin 65 yaş üstü olması sonucu hükümet tarafından, birtakım tedbirle alındı.

    Bu tedbirlerin başında ise 65 yaş üstü kişilere sokağa çıkma yasağı getirilmesi oldu.

    POLİSTEN SERT TEPKİ

    Manisa'da polis ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağına uymayan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlar için nöbet tutmaya başladı.

    Bir polisin 65 yaş üstü olan kişiye sergilediği davranış, sert tepkilerle karşılandı.

    Sokağa çıkma yaşağını çiğneyen yaşlı kişinin üzerine yürüyüp bağıran polisin görüntüleri, çevrede bir kişinin telefonuna yansıdı.

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