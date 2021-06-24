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    Yıldırım düşmesi ile yaralanan ailesini kurtardı!

    Giriş Tarihi: 24.06.2021, 16:51

    Denizli'nin Çal ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 7 yakını yaralanan yürüme engelli Arda Yörük'ün (12), römorkun lastikleri sayesinde kurtulduğu ortaya çıktı. Yıldırım düşen noktaya 20 metre mesafede römorkta bulunan Yörük’ün, lastikler iletken olmadığı için yara almadığı, soğukkanlılığını koruyarak sağlık ekiplerine haber verdiği belirtildi. Arda yaşanan o anları A Haber canlı yayınında anlattı.

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