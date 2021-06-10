YKS sınav giriş belgesi erişime açıldı!

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/yks-sinav-giris-belgesi-erisime-acildi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 26-27 Haziran'da gerçekleştirilecek 2021-YKS sınava giriş belgelerini adayların erişimine açtı.Adaylar sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek.