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    Yeniasır TV Yaşam Yunus balıklarından sürpriz! Vatandaşlar ilgiyle izledi

    Yunus balıklarından sürpriz! Vatandaşlar ilgiyle izledi

    Giriş Tarihi: 23.02.2021, 13:08

    Çanakkale Boğazında balık sürülerinin peşinden giden yunusların gösterisi izleyenleri büyüledi. Çanakkale’de GESTAŞ İskelesi’nin hemen önünde beliren bir grup yunus balığı, avlanmaya çıktı. Suda atlayarak ilerleyen yunuslar, yaklaşık 15 dakika süren gösterinin ardından gözden kayboldular. O anları gören amatör balıkçılar ve vatandaşlar, yunusların şovunu büyük ilgiyle izledi.

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