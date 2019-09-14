Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere'nin başkenti Londra'da Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda, gümüş madalya kazanan milli gururumuz Sümeyye Boyacı'yı tebrik etti.
Başkan Erdoğan paylaşımında, ''Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanarak bizleri gururlandıran Milli sporcumuz #SümeyyeBoyacı'yı gönülden tebrik ediyorum. Azmin, başarıların daim olsun, teşekkürler Sümeyye!'' ifadelerini kullandı.
İşte o paylaşım;
Başkan Erdoğan'dan Sümeyye Boyacı'ya tebrik haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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