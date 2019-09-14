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Başkan Erdoğan'dan 'ya tebrik

Başkan Erdoğan'dan Sümeyye Boyacı'ya tebrik

14.09.2019, 23:11

Başkan , 'nin başkenti 'da 'nda, kazanan milli gururumuz 'yı tebrik etti.

Başkan Erdoğan paylaşımında, ''Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanarak bizleri gururlandıran Milli sporcumuz #SümeyyeBoyacı'yı gönülden tebrik ediyorum. Azmin, başarıların daim olsun, teşekkürler Sümeyye!'' ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım;

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