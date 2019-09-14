En acı tesadüf

Manisa’da yaşayan yazar Sibel Köse, yıllarca kadına şiddet konularında kitap yazdı, şiddete dikkat çekti. Köse’nin kitaplarında anlattıkları ise acı bir tesadüf sonucu kendi başına geldi. Boşanmak istediği kocası tarafından vurulan ve bacağını kaybeden Köse, yaşadıklarını Yeni Asır’a anlattı

Boşanmak istediği için şiddet gören ve ölümden dönen 34 yaşındaki iki çocuk annesi yazar Sibel Köse, sesini Yeni Asır aracılığıyla duyurdu. Yıllarca şiddet gören yazar Sibel Köse, eşiyle birlikte yaşadığı Yozgat'tan çocuklarını da yanına alıp Manisa'ya geldi. Kurtulma umuduyla yeni bir hayata başlamak isteyen Sibel Köse, 19 Temmuz akşamı parkta eşinin pompalı saldırısına uğradı. Yozgat'tan Manisa'ya gelen 39 yaşındaki M.K, pompalı tüfekle Sibel Köse'yi iki bacağından vurdu, Köse'nin 14 yaşındaki ilk evliliğinden olan oğluna da silah doğrulttu. Olayın ardından tutuklanan ve kasten adam öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla yargılanacak olan M.K. hakim karşısına çıkacak.



'YAZDIKLARIMI YAŞADIM'



İki ameliyat geçiren Sibel Köse'nin ise diz kapağı parçalanan ve damarları zarar gören sağ bacağı kesildi. 1,5 aylık hastane sürecinin ardından taburcu edilen Sibel Köse, arkadaşının evine sığındı. 5 kitabı olduğunu ve 10 yıldır yazdığını kaydeden Sibel Köse'nin bir kitabının ismi de Katilim Sensin. Yazarak iyileşmeye çalışan Köse,"Bu zamana kadar yazılarımda hep kadına şiddet, çocuk istismarı olaylarını yazmıştım, şimdi de benim başıma geldi. İki kitabımda da sanki başıma gelecekleri biliyormuşum gibi yaşayacaklarımı yazmışım. Kadınlar şiddet görmesin diye yazarken, ben bunları yaşadım. Ama yazmak benim ruhumu iyileştiriyor. Bacağım kesildikten sonra da altıncı kitabımı yazmaya başladım. Kadınların sesi olmak istiyorum" diye konuştu. Çocukları için hayatta kalmak zorunda olduğunu anlatan Sibel Köse, "Çocuğumun okul ihtiyaçlarını bile karşılayamadım. Koltuk değneklerine de henüz alışamadım. Maddi olarak destek istiyorum, tekerlekli sandalyeye ihtiyacım var" diyerek yardım istedi.





'EN AĞIR CEZAYI ALSIN'



Kasten adam öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla boşanmak istediği eşinin yargılanacağını anlatan Sibel Köse, eşinin kendisini yaraladıktan sonra da tehditlere devam ettiğini söyledi. Sibel Köse, "İfadesinde 'pişmanım, namus için yaptım' demiş. Ben kocamı hiç aldatmadım. Cezasını hafifletmek için namus diyor. Beni öldürmeye teşebbüs eden, bacağımın kesilmesine neden olan bu kişinin en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Hapse girene kadar hala 'benim işim yarım kalmayacak' gibi ifadeler kullanmış" dedi.

NERMİN UÇTU