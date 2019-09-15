12 yıl sonra eli titremeden yemek yedi

Denizli'de 12 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonrası 2 yıl yoğun bakımda kalan ve beynine takılan pillerin uyum sağlamaması sonrası çatal, kaşık dahi tutamayarak yemek yiyemeyen 40 yaşındaki Yücel Kayatepe, sosyal paylaşım sitesindeki bir grubun gerçekleştirdiği kampanya ile ameliyat olarak tekrar sağlığına kavuştu.

DENİZLİ'DE 12 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonrası 2 yıl yoğun bakımda kalan ve beynine takılan pillerin uyum sağlamaması sonrası çatal, kaşık dahi tutamayarak yemek yiyemeyen 40 yaşındaki Yücel Kayatepe, sosyal paylaşım sitesindeki bir grubun gerçekleştirdiği kampanya ile ameliyat olarak tekrar sağlığına kavuştu. Kayatepe'nin kaza sonrasında beyninin içine takılan piller uyum sağlamayınca ellerinde titremeler başladı. Kayatepe ikinci kez pil taktırmak için gittiği hastanede pil takılma işleminin SGK tarafından tek sefere mahsus karşıladığını öğrenince parasızlıktan tedavi olamadı. Onun bu halini gören Denizli Sosyal Paylaşım Gurubu yardım kampanyası başlattı. İstanbul'da Doç. Dr. Atilla Yılmaz tarafından Kayatepe'nin 10 gün önce yapılan ameliyatın ardından Kayatepe artık rahat bir şekilde yemek yiyebiliyor.

HASAN DURNA