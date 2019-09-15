Funtastic Aquarium İzmir’in simgesi oldu

Yüzlerce su altı canlısı, tematik bölümleri ve yerden başlayan özel tünel akvaryumu ile Ege'nin ilk ve tek akvaryumu, Westpark Outlet'te bulunan 'Funtastic Aquarium İzmir' birinci yaşını kutluyor.

YÜZLERCE su altı canlısı, tematik bölümleri ve yerden başlayan özel tünel akvaryumu ile Ege'nin ilk ve tek akvaryumu, Westpark Outlet'te bulunan 'Funtastic Aquarium İzmir' birinci yaşını kutluyor. İlk yılında İzmir ve çevre illerden birçok ziyaretçiyi ağırlayan Funtastic Aquarium İzmir'e, okul grupları ve turistler de yoğun ilgi gösterdi.



HAYRANLIK UYANDIRIYOR

YAKLAŞIK 2.500 metrekare kapalı alanda toplam 2 milyon litreden fazla su kapasitesi ve 230 metrelik yürüyüş yolu bulunan bu özel proje sayesinde, su altının sihirli dünyasına açılan kapılar haftanın 7 günü 10.00-22.00 saatleri arasında gezilebiliyor. Köpek balıkları, vatozlar, tropik su altı canlıları, soğuk denizlere özgü türler, Ege ve Akdeniz su altı dünyasının hayranlık uyandıran pek çok özel canlısı, hepsi bir arada Funtastic Aquarium İzmir'de su altı meraklılarını bekliyor. 70'ten fazla tematik akvaryum ve teraryum içerisinde yüzlerce canlının sergilendiği bu özel akvaryumun en önemli özelliği; dünyanın en çevreci akvaryumu olması. Uzun araştırma ve geliştirme süreçleri sonucunda; güneş enerjisi ve kapalı devre ekosistemlerle zenginleştirilen proje, ziyaret edenleri kendine hayran bırakıyor. Aquaponic sistemler ile suda tarım yapılarak, hem su biyolojik olarak filtreleniyor hem de vejetaryen canlıların yemleri akvaryumlarda yetiştiriliyor.