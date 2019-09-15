Mucizenin adı Hatice

14 yıl önce İzmir Gaziemir’deki evlerinin 7’nci katından düşen Hatice Bulut, yaşama tutkusuyla büyük bir mucizeye imza attı. Vücudundaki tüm kemikleri kırılan Bulut, 18 kez ameliyatın ardından sağlığına kavuştu

FATİH ŞENDİL

14 yıl önce İzmir Gaziemir'deki evlerinin 7'nci katından düşen Hatice Bulut, yaşama tutkusuyla büyük bir mucizeye imza attı. Vücudundaki tüm kemikleri kırılan Bulut, 18 kez ameliyatın ardından sağlığına kavuştu.





KESİN ÖLÜR' DEDİLER

2005 yılında henüz 23 yaşında olan Hatice Bulut, İzmir Gaziemir'deki oturdukları apartmanın 7'nci katından düşerek ağır yaralandı. Vücudundaki tüm kemikleri kırılan Hatice'nin ölmesine kesin gözüyle bakılıyordu.



14 YILDA 18 AMELİYAT

ANCAK öyle olmadı... 12 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra kendine gelen Hatice, yaşama azmi ile doktorları bile şaşırttı. 18 ameliyat ve yıllarca süren fizik tedavinin ardından özel tabanlıkla yürüyebilecek hale geldi.



Bugün 37 yaşındaki Hatice Bulut, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memur olarak çalışıyor.





'ASLA PES ETMEDİM'

YAŞAMAKTAN hiçbir zaman vazgeçmediğini söyleyen Bulut, "Ailemin desteği ve doktorlarımın olağanüstü çabasıyla ayağa kalkmayı başardım. İşimi, ailemi ve en önemlisi hayatı çok seviyorum" diye konuştu.