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Afrodisias’a uluslararası festival

Afrodisias’a uluslararası festival
Giriş Tarihi: 16.9.2019

yer alan, 'daki Afrodisias 'nin tanıtımı amacıyla, 15-19 Ekim tarihlerinde " ve Prof. Dr. 'i Anma ve 1. ve Turizm Festivali" gerçekleştirilecek.

Dünya Miras Listesinde yer alan, Aydın Karacasu'daki Afrodisias Antik Kenti'nin tanıtımı amacıyla, 15-19 Ekim tarihlerinde "Ara Güler ve Prof. Dr. Kenan Tevfik Erim'i Anma ve 1. Uluslararası Afrodisias Fotoğraf Kültür Sanat ve Turizm Festivali" gerçekleştirilecek. Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley, festivalle Afrodisias'ı yurt içi ve yurt dışında tanıtmayı amaçladıklarını söyledi. Etkinliğin fotoğraf, kültür ve sanat içerikli olacağını belirten Soley, Afrodisias'ın ortaya çıkarılıp tanıtılmasında büyük emeği olan fotomuhabir Ara Güler ve arkeolog Kenan Tevfik Erim'in de anılacağını kaydetti.

NİDA ALADAĞ

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