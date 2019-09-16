Aydın’ın Efeler ilçesinde Jandarma kontrol noktasında bir araçta yapılan aramada avlanması yasak olan 20 adet kuş türü ele geçirilirken, şahıslara 14 bin 100 TL para cezası uygulandı.
Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi'nden yapılan açıklamada, "İlimiz Denizli girişi üzerinde bulunan Jandarma kontrol noktasında bir araçta yapılan aramada, Avlanması yasak türlerden olan 19 adet Arıkuşu (Merops apiester) ve 1 adet Dağ kuyruksallayanı (Motacilla cinerea) yakalanmıştır. Yapılan kontrollerde avcıların avcılık belgesinin ve avlanma izinlerinin tam olduğu görülmüşsede MAK Kararlarına aykırı olarak avladıkları yasaklı türler için 14.100 TL para cezası uygulanarak kuşlara el konulmuştur. İşbirliğinden dolayı Jandarma Teşkilatımıza teşekkür eder, avcılarımızın kurallara riayet etmelerini önemle rica ederiz" denildi.
İHA
Aydın'da yasak kuş avına 14 bin lira para cezası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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