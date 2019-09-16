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'de tavuk pişirirken çıktı

Denizli'de çatı katında tavuk pişirirken yangın çıktı

16.09.2019, 11:07

'nin ilçesindeki 3 katlı bir apartmanın tenekede tavuk pişirerken, alevlerin tahtalara sıçraması sonucu çıktı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürülürken, maddi hasar oluştu.

Olay, Karşıyaka Mahallesi'ndeki 3 katlı bir apartmanın dün saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Ev sahipleri tenekede tavuk yapmak için hazırlık yaptı. Tenekenin içine tavuk koyulduktan sonra, etrafı odunla sarılıp ateşe verildi.

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